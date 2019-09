Napoli Liverpool diretta live | Champions League | Formazioni | Risultato finale | Cronaca in tempo reale (aggiornamento in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

NAPOLI LIVERPOOL DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI della sfida tra Napoli e Liverpool, gara valida per la prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2019 2020, in programma oggi, martedì 17 settembre 2019, alle ore 21.

NAPOLI LIVERPOOL DIRETTA LIVE

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

PRE PARTITA

Manca sempre meno al grande esordio di quest’anno in Champions League del Napoli, contro i campioni d’Europa del Liverpool. Nessuna paura per i partenopei, che già in estate hanno dimostrato di poter tenere testa alla squadra di Klopp: nell’amichevole di fine luglio, infatti, gli azzurri si imposero per 0-3, con gol di Insigne, Milik e Younes

Stasera, 17 settembre 2019, alle ore 21 Napoli e Liverpool si sfidano allo stadio San Paolo per la prima partita della fase a gironi della Champions League 2019 2020. TPI seguirà LIVE la sfida con una diretta testuale. Dove? In questo articolo, giusto qualche riga più in su.

LE PARTITE DELLA PRIMA GIORNATA DELLA CHAMPIONS LEAGUE

Napoli Liverpool diretta live: le probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Napoli e Liverpool per la partita stasera al San Paolo? Di seguito le possibili scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne.

All. Ancelotti

Liverpool (4-2-3-1): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum; Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah; Firmino

All. Klopp

Napoli Liverpool diretta live: le parole di Carlo Ancelotti

L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Liverpool di oggi alle ore 21. Queste le sue parole: “Il nostro obbiettivo è quello di passare il turno, troviamo la squadra più forte d’Europa, è a punteggio pieno in Premier, è un test importante, ma allo stesso tempo eccitante”.

“Vogliamo ben figurare e non dobbiamo snaturare la nostra idea tattica. Dobbiamo prendere spunto dai problemi che abbiamo avuto nelle precedenti sfide. L’anno scorso facemmo bene la fase difensiva. Dobbiamo mostrare la qualità dei singoli se vogliamo vincere”.

“Il Liverpool è cresciuto tanto, la stagione scorsa gli ha dato certezze. Anche il Napoli è migliorato nella rosa, a livello emozionale sarà la stessa sfida della passata stagione, con la stessa intensità. Il Napoli deve fare la partita, senza preoccuparsi troppo di controbattere l’avversario, cercando d’imporre la propria personalità e la qualità”.

“Hirving è un ragazzo umile, serio e intelligente, un giocatore di grande qualità, che ha mostrato solo in parte il suo valore. Sono sicuro che farà benissimo, proprio per la sua umiltà e generosità”.

“I Reds sono cresciuti in consapevolezza, giocano in modo automatico, sicuramente sono i favoriti per la Premier non tanto per i 5 punti di vantaggio che hanno in classifica, ma perché rappresentano un grande club”.

“Se il Napoli può arrivare fino in fondo? La rosa è competitiva, si può andare avanti, ma c’è il girone da superare, che è il nostro obbiettivo e non come è successo l’anno scorso. Penso che possiamo farcela. La delusione vissuta dopo il mancato passaggio agli ottavi, ha pesato poi sui mesi successivi”.

IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2019 2020

Napoli Liverpool diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida di Champions League sarà trasmessa via satellite su Sky Sport e in chiaro, gratis, su Canale 5 (Mediaset).

In live streaming la partita tra Napoli e Liverpool sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale, su NowTv, piattaforma a pagamento, e su MediasetPlay.

