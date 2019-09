Calendario Champions League 2019 2020: le partite in programma oggi | 1 giornata gironi

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2019 2020 – Martedì 17 e mercoledì 18 settembre 2019 si giocano le partite della prima giornata della fase a gironi della Uefa Champions League, il massimo torneo europeo di calcio per club.

Le partite delle quattro italiane qualificate? Martedì 17 settembre si giocano Inter-Slavia Praga (ore 18,55) e Napoli-Liverpool (ore 21); mercoledì 18 invece spazio a Atletico Madrid-Juventus (ore 21) e Dinamo Zagabria-Atalanta (ore 21). Da segnalare poi Borussia Dortmund-Barcellona (martedì alle ore 21) e PSG-Real Madrid (mercoledì alle ore 21).

Ma qual è il calendario della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019 2020? Di seguito tutte le partite con i rispettivi orari:

CALENDARIO PRIMA GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE 2019 2020

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2019

Inter-Slavia Praga ore 18,55

Lione-Zenit San Pietroburgo ore 18,55

Chelsea-Valencia ore 21,00

Salisburgo-Genk ore 21,00

Napoli-Liverpool ore 21,00

Ajax-Lilla ore 21,00

Benfica-Lipsia ore 21,00

Borussia Dortmund-Barcellona ore 21,00

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2019

Club Brugge-Galatasaray ore 18,55

Olympiacos-Tottenham ore 18,55

Leverkusen-Lokomotiv Mosca ore 21,00

PSG-Real Madrid ore 21,00

Bayern Monaco-Stella Rossa ore 21,00

Atletico Madrid-Juventus ore 21,00

Shakthar Donetsk-Manchester City ore 21,00

Dinamo Zagabria-Atalanta ore 21,00

IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2019 2020

Archiviata la prima giornata, bisognerà attendere il primo ottobre per il turno successivo. Quali sono le partite della seconda giornata della fase a gironi della Champions League? Eccole nel dettaglio:

CALENDARIO SECONDA GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE 2019 2020

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019

Atalanta-Shakhtar Donetsk ore 18,55

Real Madrid-Club Brugge ore 18,55

Manchester City-Dinamo Zagabria ore 21,00

Stella Rossa-Olympiacos ore 21,00

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid ore 21,00

Tottenham-Bayern Monaco ore 21,00

Juventus-Leverkusen ore 21,00

Galatasaray-PSG ore 21,00

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Slavia Praga-Borussia Dortmund ore 18,55

Genk-Napoli ore 18,55

Liverpool-Salisburgo ore 21,00

Lilla-Chelsea ore 21,00

Zenit San Pietroburgo-Benfica ore 21,00

Valencia-Ajax ore 21,00

Barcellona-Inter ore 21,00

Lipsia-Lione

TUTTI I GIRONI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2019 2020

Dove vedere le partite della Champions League 2019 2020 in tv e live streaming? Le partite della competizione Uefa saranno trasmesse in esclusiva dal canale satellitare Sky Sport e dalle piattaforme streaming NowTv e SkyGo.

Una partita a settimana invece sarà visibile in tv gratis tramite i canali Mediaset. E in live streaming (sempre gratis) su MediasetPlay.

Ma non finisce qui: esistono vari modi per vedere gli eventi di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

DOVE VEDERE IL CALCIO IN STREAMING