Superlega: club pronti a fare un passo indietro se l’Uefa concederà maggiori introiti

La nuova Superlega europea di calcio nemmeno è cominciata e già sta scoppiando il putiferio. Il deus ex machina dell’operazione è il presidente del Real Madrid Florentino Perez che con l’aiuto di Juventus e Manchester United ha concepito questa manifestazione (ma in realtà l’idea fu dell’italianissimo Marco Bogarelli, scomparso recentemente per Covid, che già molti anni fa ipotizzo un super campionato europeo) a cui parteciperanno solo i club più ricchi e potenti del calcio o quelli che vantano un passato di grandi tradizioni.

Sono i 12 club che finora hanno aderito all’iniziativa ma due tedesche e una francese, ovvero Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Psg hanno detto no, almeno per il momento.

In realtà, rivelano a TPI fonti ai vertici del calcio italiano, anche Psg e Bayern sono pronte ad entrare ma dichiareranno le loro reali intenzioni solamente alla fine dei rispettivi campionati: “Motivi di opportunità politica” la spiegazione.

Alla Superlega hanno aderito fino a questo momento Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham e Arsenal dalla Premier League, Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid dalla Liga; Juventus, Inter e Milan dalla Serie A.

La competizione dovrebbe partire dal 2022-2023 anche se per il momento non c’è ancora nessun atto ufficiale firmato da parte di nessuna società calcistica. E sul perché le indiscrezioni non mancano: “I club hanno fatto questo passo per far capire alla Uefa che sono ‘determinati’ ma se la Uefa dovesse concedere maggiori introiti nella distribuzione dei ricavi i promotori dell’iniziativa potrebbero anche decidere di fermarsi” spiegano in queste ore fonti vicinissime al dossier. Insomma, la partita (non di calcio ma di scacchi, stavolta) è appena cominciata.

Leggi anche: 1. La Superlega dei ricchi rischia di uccidere il calcio / 2. Uefa con Serie A, Premier League e Liga contro la SuperLega: “No a questo cinico progetto”

Potrebbero interessarti La banca d’affari Jp Morgan: “Finanzieremo noi la Superlega del calcio” Calcio, nasce la Superlega: sì di Juve, Inter e Milan. Uefa furiosa: “Fuori dai campionati” Gravina rieletto presidente della Figc: quali prospettive per il calcio dei prossimi anni?