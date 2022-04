“Sinisa on fire”, così i giocatori del Bologna dopo l’allentamento di questa mattina hanno portato il coro della curva sotto la finestra del reparto di ematologia dov’è ricoverato il loro allenatore, Sinisa Mihajlovic. I rossoblù hanno deciso di festeggiare con lui la vittoria a sorpresa di ieri sera contro l’Inter con un 2-1 in rimonta. Mihajlovic è ricoverato da un mese al Policlinico di Sant’Orsola per ricevere le cure necessarie contro la leucemia, la malattia contro cui l’ex giocatore del Milan lotta dal 2019 e sembrava avesse superato, prima dell’annuncio del nuovo ricovero annunciato in una conferenza stampa convocata il 26 marzo scorso. “Darò alla malattia un’altra lezione”, ha dichiarato il mister. “Spero che i tempi siano brevi. Mi conoscete e sapete che farò di tutto per renderli ancora più veloci, ma dovrò sicuramente saltare alcune partite. Ho già fatto allestire però nella stanza del reparto che mi ospiterà tutto il necessario a livello tecnologico per seguire la squadra h24… Dagli allenamenti a tutto il resto”.