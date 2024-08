L’astista Anthony Ammirati rompe il silenzio sulle sue dimensioni

Divenuto famoso per essere stato eliminato dalla finale del salto con l’asta per via delle sue dimensioni, l’atleta francese Anthony Ammirati, che ha anche ricevuto un’offerta da un sito per adulti, parla per la prima volta del suo talento neanche troppo nascosto.

French Pole Vaulter Anthony Ammirati’s Olympic medal dreams came crashing down after his Pole struck the other pole😶😭 “It’s a big disappointment. I’m a bit gutted” he said. #anthonyammarati #Olympics #polevault #Paris2024 pic.twitter.com/xnSQnVlfiT — Hockey Patrol (@HockeyPatrol) August 6, 2024

L’astista, divenuto una vera e propria celebrità sul web, non aveva mai commentato quando accaduto nel corso della sua gara e soprattutto tutti i meme e le battute circolate sui social.

Ora, con grande ironia, l’atleta ha postato un video sul suo profilo TikTok in cui ha scritto: “POV: tu fais plus de buzz pour ton paquet que pour tes perfs”. Ovvero: “POV: fai più clamore per il tuo pacco che per le tue prestazioni”. Nella didascalia, Anthony Ammirati ha poi aggiunto: “Non so davvero se prenderla bene oppure no“.