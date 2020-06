Alex Zanardi, i messaggi di vicinanza di atleti, politici e vip

Alex Zanardi oggi, 19 giugno 2020, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale con la sua handbike. L’ex pilota dalla Formula 1 e atleta paralimpico è stato portato d’urgenza all’ospedale di Siena dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e ora è ricoverato in terapia intensiva. Incidente che ha scosso tantissimi sportivi ma non solo. Sono infatti tantissimi i messaggi di vicinanza all’atleta sui social. Da parte di persone comuni, vip del mondo dello spettacolo e politici.

“Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te”, ha scritto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Forza Alex, non mollare”, ha invece scritto il Ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora.

“Ci hai dimostrato di saper vincere anche le sfide impossibili. Campione non mollare, sei l’orgoglio di un’intera Nazione”, le parole su Facebook del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Il presidente del Comitato paralimpico italiano Luca Pancalli, a cui Zanardi ha regalato due ori paralimpici ai Giochi, ha scritto: “Sono sconvolto, senza parole. Una notizia terribile. Siamo nelle mani dei medici e confidiamo nella forza di Alex”. Un messaggio è stato scritto anche dalla campionessa di nuoto, Federica Pellegrini: “Forza Alex… cazzo adesso devi mettercela tutta”.

Parole di incoraggiamento anche dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Forza campione, siamo tutti con te”, ha scritto su Facebook. E da Matteo Renzi (leader di Italia Viva) alla presentazione del libro “La mossa del cavallo” a Montecatini Terme: “Vorrei che il primo pensiero di questa serata fosse per Alex Zanardi che sta vivendo un momento terribile. L’incidente è avvenuto in Toscana e quindi ancora di più da qui deve andare un pensiero di vicinanza e affetto a questo gigantesco campione”.

Pure il cantautore Roberto Vecchioni ha espresso il suo sostegno ad Alex Zanardi: “Ti amo, sei un uomo magnifico, ci hai insegnato a volare e lo farai ancora e sempre”.

