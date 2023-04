Woody Harrelson conferma che Matthew McConaughey potrebbe essere suo fratello: “Faremo il test del Dna”

Woody Harrelson e Matthew McConaughey potrebbero essere suo fratelli

Woody Harrelson conferma che lui e Matthew McConaughey potrebbero essere fratelli e annuncia che presto faranno il test del Dna per fugare ogni dubbio.

“Vogliamo fare un test del Dna, ma per lui è molto più complicato” ha dichiarato l’attore. McConaughey, infatti, potrebbe scoprire che quello che ha ritenuto per tutta la vita suo padre potrebbe non essere tale.

“Si sente come se stesse perdendo un padre. Ma io gli ho spiegato: ‘No, stai guadagnando un secondo padre ed un fratello'” ha dichiarato Woody Harrelson.

Tutto è cominciato quando, qualche anno fa, i due erano in vacanza con le rispettive famiglie in Grecia. “Si parlava di quanto fossimo vicini e mia madre se ne esce con un ‘Woody, io conobbi tuo padre’. Con una pausa speciale dopo quel ‘conobbi’. Era un ‘conobbi’ pesante”, ha raccontato l’attore premio Oscar per Dallas Buyers Club.

Da allora entrambi hanno cominciato a indagare nelle rispettive storie familiari e scoperto che il padre di Harrelson, killer di professione condannato a due ergastoli, aveva frequentato la madre di McConaughey nel periodo in cui stava affrontando una crisi coniugale finita con il divorzio.

Sono spuntate fuori persino ricevute di luoghi in Texas dove la coppia clandestina si sarebbe incontrata, alimentando i sospetti che i due attori di True Detective siano figli dello stesso padre.