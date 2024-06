Ultimo mostra le immagini di Gaza durante la prima data del tour: in sottofondo la sua Alba

Il terzo tour consecutivo negli stadi di Ultimo è iniziato da qualche ora e già fa parlare di sè. Per il grande spettacolo, i sold out già registrati e per la sorpresa riservata ai suoi fan durante la data allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Il cantante romano infatti ha deciso di stupire il suo pubblico durante l’esecuzione di Alba, la canzone presentata al Festival di Sanremo 2023, classificandosi al quinto posto. Durante la canzone sono infatti apparse alcune immagini sul maxi-schermo dietro le spalle di Ultimo legate al conflitto tra Israele e Palestina.

Niccolò Moriconi, in arte ultimo, sale sul palco con grande umiltà e decide di dare una lezione a tutti, oltre che un grande messaggio. Durante Alba ha proiettato le

immagini di gaza sul grande schermo, grazie niccolò🙏🏻 #ultimostadi2024 #Gaza_Genocide‌ pic.twitter.com/DKBDpmNpAQ — 🌙lulù (@theekeeys) June 3, 2024

Il cantante in particolare ha mostrato le riprese di Gaza, le immagini dei bombardamenti e delle macerie, ma anche i sopravvissuti del conflitto in lacrime, mentre terminava la seconda strofa del brano. Una dedica che ha sorpreso il pubblico, che ha postato su TikTok e X la registrazione di quel momento, arrivato in tendenza proprio su X. È la prima volta che Ultimo ha deciso di esporsi sull’argomento, e lo ha fatto attraverso la sua musica.