Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 31 maggio 2023

Questa sera, domenica 31 maggio 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 31 maggio 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Giuseppe Brindisi intervista il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, con focus sull’alluvione che ha devastato e messo in ginocchio il territorio. Nel corso della serata, un approfondimento sugli attivisti di ultima generazione e su chi c’è dietro al movimento ecologista globale. E ancora, si affronterà il tema legato al carovita in un’Italia sempre più cara che vede aumentare la forbice tra ricchi e poveri. Inoltre, un focus sul tema del mercato del lavoro, con i giovani italiani che non vogliono più svolgere determinate professioni, forse per colpa dei salari troppo bassi o per un cambio di mentalità da parte delle nuove generazioni.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 31 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.