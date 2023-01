Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 29 gennaio 2023

Questa sera, domenica 29 gennaio 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 29 gennaio 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, un approfondimento sulla progressiva eliminazione del reddito di cittadinanza. E ancora l’arresto di Messina Denaro, con un’analisi della presunta rete di protezione e delle donne che gli sono state vicine. E poi la scomparsa di Gina Lollobrigida e le polemiche dopo la lettura del testamento. Giuseppe Brindisi intervisterà Flavio Briatore.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 29 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.