Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 28 dicembre 2023

Questa sera, giovedì 28 dicembre 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 28 dicembre 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata in onda eccezionalmente di giovedì, ampio spazio è dedicato al caso Ferragni, al centro del dibattito pubblico e politico degli ultimi giorni. E ancora, un approfondimento sul percorso previsto per diagnosticare e trattare la disforia di genere nei bambini all’ospedale di Careggi, che sta suscitando dubbi e polemiche. Tra gli ospiti, Simona Malpezzi, Maurizio Gasparri, Giampiero Mughini, Mirella Serri e Leonardo Mendolicchio.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 28 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.