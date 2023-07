Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 26 luglio 2023

Questa sera, mercoledì 26 luglio 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 26 luglio 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

L’Italia spezzata in due dal maltempo, con tempeste e nubifragi che stanno colpendo alcune zone del Nord e gravi incendi che stanno divampando al Sud: questo uno dei temi al centro del nuovo appuntamento con Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi.

Nel corso della serata, focus sul carovita e sul caro vacanze, che stanno mettendo in difficoltà sempre più famiglie italiane, e un’ampia pagina dedicata al reddito di cittadinanza, con la testimonianza di alcuni dei molti percettori che a luglio riceveranno il sussidio per l’ultima volta. E ancora, un approfondimento sullo scontro tra politica e magistratura. Inoltre, continua l’inchiesta sul killer Luca Delfino, che verrà tra pochi giorni scarcerato e trasferito in una Residenza per le misure di sorveglianza in quanto ritenuto dai giudici ancora socialmente pericoloso.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 26 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.