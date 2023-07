Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 24 luglio 2023

Questa sera, mercoledì 24 luglio 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 24 luglio 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Giuseppe Brindisi intervista Paolo Del Debbio sul grande caldo che sta investendo le città italiane, sui temi economici, politici e di stretta attualità. Al centro della puntata, il cambiamento climatico e le cause di questo fenomeno, ormai diventato un problema a livello mondiale. Nel corso della serata, un approfondimento sui rincari dei generi alimentari e sul caro vacanze che stanno mettendo in ginocchio gli italiani. Ampio spazio sarà inoltre dedicato al conflitto tra politica e magistratura. Infine, un’intervista a 360° a Iva Zanicchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 24 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.