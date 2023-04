Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 2 aprile 2023

Questa sera, domenica 2 aprile 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 2 aprile 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Ospite principale del programma sarà Alessandro Sallusti che avrà un faccia a faccia con il conduttore. Al centro del dibattito tanti temi d’attualità politica e non solo. Nel corso della serata si parlerà del crescente fenomeno dei borseggi in Italia. Spazio, inoltre, a un’analisi sul caro affitti, soprattutto nella città di Milano. A seguire, un lungo focus sui cibi di derivazione sintetica, dopo il divieto da parte del Governo della produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi di questa natura. E’ stato previsto da parte dell’esecutivo il divieto di vendita, importazione, la produzione per esportare, somministrazione e distribuzione per il consumo di alimenti o mangimi di derivazione sintetica.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 2 aprile 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.