Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 12 gennaio 2022

Questa sera, mercoledì 12 gennaio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 12 gennaio 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Quella in onda stasera su Rete 4 sarà una puntata ricca di interviste e ospiti: in studio ci sarà il cantautore Al Bano, appena guarito dal Covid, e poi l’infettivologo Massimo Galli, che è stato curato con i monoclonali. Al centro del dibattito: l’incremento dei contagi Covid, le nuove regole per il contenimento della pandemia e gli irriducibili no vax. Spazio, inoltre, alla crisi economica generata dalla quella sanitaria, a cui ora si aggiunge il caro energia e l’aumento dei prezzi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.