Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 1 dicembre 2021

Questa sera, mercoledì 1 dicembre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 1 dicembre 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Stasera, mercoledì 1 dicembre 2021, a Zona Bianca ampio spazio sarà dedicato al super green pass e a come cambieranno i controlli dopo il 6 dicembre, giorno in cui questa misura entrerà in vigore in tutto il Paese. Nel corso della serata, si parlerà poi delle vaccinazioni anti-Covid per i bambini, che in Italia prenderanno il via a fine mese ma che, come racconteranno le telecamere di Zona Bianca, sono già iniziate in Israele. E ancora, una nuova pagina dell’inchiesta sui preti no-vax, al centro di accese discussioni sui pellegrinaggi. Infine, un approfondimento sulla vicenda che ha coinvolto Greta Beccaglia, la giornalista molestata fuori dallo stato in diretta tv.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.