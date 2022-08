Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 1 agosto 2022

Questa sera, lunedì 1 agosto 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 1 agosto 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata la politica e le nuove alleanze siglate dai partiti, con un’intervista faccia a faccia con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio. A seguire, l’omicidio di Civitanova Marche e il dibattito sul razzismo che ne è seguito e che sta registrando le contrapposte reazioni delle forze politiche. Nel corso della serata anche il destino del reddito di cittadinanza e le misure in arrivo per contrastare la continua avanzata del Covid. In chiusura, il caso della piccola Diana, la bambina lasciata morire di stenti dalla mamma, con ospiti e testimonianze esclusive. Non sono stati annunciati altri ospiti.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, lunedì 1 agosto 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.