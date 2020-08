Zelig stasera su Canale 5 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Questa sera, giovedì 27 agosto 2020, torna su Canale 5 in prima serata Zelig, lo storico show comico in replica condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Una coppia molto amata dal pubblico, affiancata da un cast di comici come Anna Maria Barbera e Flavio Oreglio. Canale 5 ha deciso dunque di riproporre una trasmissione cult che ha fatto ridere milioni di italiani per parecchi anni. Di seguito i comici e le anticipazioni della quarta puntata di stasera.

Zelig, anticipazioni e comici di stasera

Su Canale 5 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda in replica Zelig, la quarta puntata della fortunata trasmissione condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Un’occasione per rivivere un’edizione irresistibile dello show, nella speranza che presto possa tornare con nuove puntate. Il cabaret dello Zelig ha debuttato in televisione con una trasmissione speciale andata in onda il 29 ottobre 1996 nella seconda serata di Italia 1. Resterà su questo canale fino al 2003, per poi trasferirsi su Canale 5 dal 2003 al 2016.

Tantissimi i comici passati su quel palco: da i Luciana Littizzetto, i Fichi d’India, Lella Costa, Enrico Bertolino delle prime edizioni, ai duo comici come Ficarra e Picone, Ale e Franz, i Pali e Dispari. Senza dimenticare il successo di Anna Maria Barbera nei panni di Sconsolata e Flavio Oreglio con le sue “poesie catartiche”.

Zelig: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Zelig? Lo show va in onda su Canale 5 stasera, giovedì 27 agosto 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Zelig è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

