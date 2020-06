X-Men conflitto finale: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 24 giugno 2020, va in onda su Italia 1 il film X-Men conflitto finale, avvincente pellicola del 2006 diretta da Brett Ratner. Si tratta del terzo capitolo della saga cinematografica sugli X-Men, e sequel di X-Men 2. Basato sull’omonimo gruppo di popolari personaggi dei fumetti della Marvel Comics, è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2006. Ma qual è la trama, il cast e il trailer di X-Men conflitto finale? Come fare per vederlo in tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

I mutanti sono in serio pericolo da quando Warren Worthington, grande imprenditore, ha elaborato con la sua azienda farmaceutica un siero, ricavato dal DNA di Jimmy, in grado di inibire il gene responsabile dei super poteri. Mentre alcuni X-Men considerano tale scoperta una minaccia alla loro incolumità, altri vedono nella medicina una possibilità di una nuova vita, liberi dal peso di quelle capacità innate che molto spesso sono state fonte di dolore più che di gioia.

In particolare, secondo la trama di X-Men conflitto finale, Hank McCoy e Xavier sono convinti che Worthington stia tramando per distruggere i mutanti. Tra chi reputa invece la scoperta come una grande opportunità c’è Rogue che, triste per la fine della sua relazione con Bobby, vuole liberarsi dei suoi poteri una volta per tutte.

Magneto teme per il possibile sterminio della razza mutante. Il siero è ricavato dal DNA del mutante Jimmy, che ha il potere di annullare le mutazioni genetiche di tutti coloro che gli sono accanto. Nel frattempo, Scott Summers ha una serie di visioni su Jean Grey e scopre che la donna non è morta. Scott e Jean si incontrano ma la donna, improvvisamente posseduta dal suo potente e spietato alter ego ‘Fenice’, uccide il suo fidanzato e perde i sensi.

Xavier rivela a Wolverine e Tempesta che Grey possiede infiniti poteri mutanti e che la personalità malvagia potrebbe distruggere l’intero pianeta in pochi instanti. Xavier e Magneto provano a fermare la donna, cercando di oscurare la Fenice, ma Jean ormai è fuori controllo e aggredisce chiunque si trovi sulla sua strada.

X-Men conflitto finale: cast completo

Tanti gli attori celebri e amati dai fan della saga che prendono parte anche a questo terzo capitolo dedicato alle avventure degli X-Men. Tra i principali ricordiamo: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Halle Berry, Famke Janssen, Ian McKellen, Rebecca Romijn, Kelsey Grammer, Shawn Ashmore, Ellen Page, Ben Foster, Shohreh Aghdashloo, Anna Paquin, James Marsden, Olivia Williams, Bill Duke, Michael Murphy, Connor Widdows, Cameron Bright, Vinnie Jones, Daniel Cudmore, Shauna Kain, Cayden Boyd, Bryce Hodgson, Haley Ramm, Luke Pohl. La regia è affidata a Brett Ratner. Di seguito tutti gli attori del cast e i relativi personaggi di X-Men conflitto finale.

Hugh Jackman: Logan Howlett / Wolverine

Patrick Stewart: Charles Xavier / Professor X

Ian McKellen: Erik Lehnsherr / Magneto

Halle Berry: Ororo Munroe / Tempesta

Famke Janssen: Jean Grey / Fenice

Anna Paquin: Marie D’Ancanto / Rogue

Kelsey Grammer: Henry “Hank” McCoy / Bestia

James Marsden: Scott Summers / Ciclope

Rebecca Romijn: Raven Darkholme / Mystica

Shawn Ashmore: Bobby Drake / Uomo Ghiaccio

Ellen Page: Kitty Pride / Shadowcat

Ben Foster: Warren Worthington III / Angelo

Aaron Stanford: John Allerdyce / Pyro

Olivia Williams: Moira MacTaggert

Shohreh Aghdashloo: Kavita Rao

Vinnie Jones: Cain Marko / Fenomeno

Daniel Cudmore: Piotr Rasputin / Colosso

Michael Murphy: Warren Worthington II

Eric Dane: James Madrox / Uomo Multiplo

Julian Richings: Organizzatore

Mei Melançon: Psylocke

Ken Leung: Kid Omega

Dania Ramírez: Callisto

Omahyra Mota: Arclight

Josef Sommer: Presidente

Bill Duke: Trask

Cameron Bright: Jimmy/ La Cura

Anthony Heald: Interrogatore FBI

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film X-Men Conflitto finale, stasera, 24 giugno 2020, in prima serata su Italia 1.

X-Men conflitto finale film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere X-Men conflitto finale in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 24 giugno 2020 – a partire dalle 21.30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

