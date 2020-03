X-Men 2: trama, cast e streaming del film stasera su Rai 2

Questa sera, 18 marzo 2020, va in onda su Rai 2 in prima serata il film X-Men 2, pellicola del 2003 diretta da Bryan Singer che si ispira al graphic novel datato 1982 Dio ama, l’uomo uccide. Il film è il sequel di X-Men e vede nel cast attori molto celebri come Patrick Stewart e Hugh Jackman. Di seguito la trama, il cast e il trailer di X-Men 2, su Rai 2 stasera dalle 21.20.

X-Men 2: la trama del film

X-Men 2 è un film del 2003 diretto da Bryan Singer, sequel di X-Men. Dopo aver imprigionato Magneto e aver fermato la sua Confraternita di mutanti, Wolverine cerca risposte sul suo passato, dal momento che non ricorda come ha ottenuto la mutazione. Quando il teleporta Nightcrawler cerca di assassinare il presidente degli Stati Uniti, Charles Xavier raduna gli X-Men e rintraccia il mutante grazie al sofisticato macchinario Cerbero. A causa dell’attentato, la popolazione è terrorizzata dai mutanti e il colonnello William Stryker sfrutta la paura per i suoi sordidi scopi.

Stryker e la mutante Lady Deathstrike, secondo la trama di X-Men 2, ottengono un mandato per Xavier e si recano nella scuola per catturare quanti più mutanti possibili. Mentre Colosso mette al sicuro i ragazzi, Logan fugge a Boston con Rogue, Bobby e Pyro. Quando Jean Grey e Tempesta rintracciano Nightclawer, la verità su Stryker viene a galla. Anni prima, l’uomo aveva chiesto a Xavier di curare suo figlio mutante ma il professore, considerando la mutazione come un dono, lo aveva aiutato a perfezionare i suoi incredibili poteri telepatici. Ora Stryker, coinvolto anche nel passato di Wolverine, vuole vendicarsi. Nel frattempo, approfittando della confusione generale, la scaltra Mystica libera Magneto dalla sua prigione di plastica. Inaspettatamente, il mutante e la sua Congrega si uniranno agli X-Men per fermare Stryker, che ha intenzione di utilizzare Cerbero per scovare ed uccidere tutti i mutanti. Giunti nel covo segreto del colonnello, alcuni degli X-Men saranno soggiogati da Stryker e solo l’immenso potere di Jean potrà salvarli.

X-Men 2: il cast

Ecco il cast completo del film X-Men 2, gli attori e i personaggi interpretati:

Hugh Jackman: Logan Howlett / Wolverine

Patrick Stewart: Charles Xavier / Professor X

Ian McKellen: Erik Lehnsherr / Magneto

Halle Berry: Ororo Munroe / Tempesta

Famke Janssen: Jean Grey

James Marsden: Scott Summers / Ciclope

Anna Paquin: Marie D’Ancanto / Rogue

Rebecca Romijn: Raven Darkhölme / Mystica

Alan Cumming: Kurt Wagner / Nightcrawler

Brian Cox: William Stryker

Kelly Hu: Yuriko Oyama / Lady Deathstrike

Bruce Davison: sen. Robert Kelly

Aaron Stanford: John Allerdyce / Pyro

Shawn Ashmore: Bobby Drake / Uomo Ghiaccio

Katie Stuart: Kitty Pryde / Shadowcat

Kea Wong: Jubilation Lee / Jubilee

Cotter Smith: presidente McKenna

Ty Olsson: Mitchell Laurio

Daniel Cudmore: Piotr Rasputin / Colosso

Peter Wingfield: serg. Lyman

Steve Bacic: Hank McCoy / Bestia

Michael Reid McKay: Jason Stryker

James Kirk: Ronny Drake

Jill Teed: Madeline Drake

Alf Humphreys: William Drake

Ecco il trailer del film:

X-Men 2: streaming

Dove vedere il film X-Men 2? La pellicola va in onda in prima visione mercoledì 18 marzo 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming