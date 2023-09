X Factor 2023, Sky accetta le scuse di Morgan. Fedez: “Ecco perché non ho risposto”

C’era grande attesa per il ritorno di Morgan a X Factor. Dopo lo show durante il concerto a Selinunte in cui ha insultato uno spettatore, colpevole di avergli detto che stava andando “fuori tema”, apostrofandolo “fro**io di merda!”. Poi sono arrivate le scuse via social e la promessa di devolvere parte del cachet ad una associazione LGBTQ+. Lo show non c’è stato. Sky ha spento qualsiasi polemica sul nascere a inizio conferenza per bocca di Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia: “Morgan è con noi, è stata una scelta da parte di Sky e Fremantle Italia. Il fatto che abbia deciso di destinare metà del suo cachet ad un’Associazione ha reso molto concrete le sue scuse. Noi, come Sky e Freemantle, abbiamo preso le distanze da quanto accaduto, ma abbiamo ritenuto valide le sue scuse e deciso di continuare il nostro percorso con lui. Per noi è stato importante la donazione di parte del suo cachet in un’associazione di ‘inclusion’ che per Sky è stato molto importante”. La scelta è caduta su il progetto di Casa Arcobaleno che accoglie i ragazzi rifiutati dalle famiglie. Sarà possibile creare quattro nuove strutture.

Sempre in quell’ormai famoso concerto a Selinunte Morgan aveva preso di mira Marracash e Fedez, invitando gli spettatori “bifolchi” ad andare ai loro concerti. Fedez ha detto a FqMagazine: “Non ho risposto a Morgan perché ero alle prese con le cure per il fuoco di Sant’Antonio. Ma credo sia inutile addentrarci in questo argomento e parlarne”. Stop alle polemiche, è tempo di far partire il programma che nel frattempo è stato rinnovato per un biennio.