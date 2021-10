X Factor 2021 Live: i cantanti e le squadre dei 4 giudici

Quali sono i cantanti di X Factor 2021 Live? Per questa nuova edizione del talent è stata prevista una grande novità: per la prima volta al mondo, addio alle consuete categorie, con la divisione dei cantanti in base a sesso, età e formazione musicale (i singoli e le band). Per i giudici, c’è stata una sola regola fissa nella scelta dei 3 membri della propria squadra: ognuno di loro ha dovuto portare con sé ai Live almeno un solista e una band. Ma vediamo insieme i cantanti di X Factor 2021:

La squadra di Hell Raton

Karakaz , band che si è esibita con “Out of control” dei Chemical Brothers

, band che si è esibita con “Out of control” dei Chemical Brothers Versailles , che ha portato l’inedito “Patico”

, che ha portato l’inedito “Patico” Edoardo Spinsante, che ha interpretato “La ballata della moda” di Luigi Tenco

La squadra di Mika

Fellow , che ha cantato il brano “London” di Benjamin Clementine

, che ha cantato il brano “London” di Benjamin Clementine Westfalia , band che si è esibita con l’inedito “My new mouse”

, band che si è esibita con l’inedito “My new mouse” Nika Paris, che ha interpretato “La chanson de Prevert” di Serge Gainsbourg

La squadra di Manuel Agnelli

Bengala Fire , band che ha interpretato “See Emily play” dei Pink Floyd

, band che ha interpretato “See Emily play” dei Pink Floyd Mutonia , band che ha portato “Psycho Killer” dei Talking Heads

, band che ha portato “Psycho Killer” dei Talking Heads Erio, che ha interpretato “Please please please let me get what I want” dei The Smiths e che a oggi è fra i favoriti assoluti per la vittoria finale del talent

La squadra di Emma

Vale LP , che ha portato agli Home Visit “Che Dio ti benedica” di Pino Daniele

, che ha portato agli Home Visit “Che Dio ti benedica” di Pino Daniele Le Endrigo , band che ha portato l’inedito “Stare soli”

, band che ha portato l’inedito “Stare soli” Gianmaria, con “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto chi sono i cantanti dei Live di X Factor 2021, ma dove vederli in diretta tv e in streaming? È possibile seguire tutto anche in chiaro su Tv8? Il talent musicale va in onda con i Live della nuova edizione a partire da giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Inoltre la prima puntata sarà in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando), mentre dalla seconda puntata in chiaro X Factor 2021 andrà ogni mercoledì in prima serata.