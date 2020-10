X Factor 2020: il regolamento del talent show: eliminazioni, premio, finale

Qual è il regolamento di X Factor 2020? Se ve lo state chiedendo, questo articolo fa al caso vostro. Dal 29 ottobre 2020 su Sky Uno va in onda la nuova edizione del talent show. Nel corso di ogni puntata dei LIVE, dalla prima alla settima, vengono eliminati uno o più partecipanti. Come si svolge la gara? Nel corso della puntata assistiamo alle esibizioni di tutti i concorrenti, presentate in una o più manche. All’inizio di ogni manche viene aperto il Televoto che viene chiuso dopo che sono terminate tutte le esibizioni della manche di gara. Durante ciascuna performance appare al pubblico a casa, in sovra impressione, il codice abbinato ad ogni partecipante, per consentire al pubblico a casa di esprimere il proprio voto di gradimento.

Al termine di ogni manche e dopo la chiusura del televoto, vengono annunciati, in ordine casuale, i nomi di coloro che procedono nella gara. I meno votati sono a rischio eliminazione e si esibiranno per una seconda volta, al termine di tutte le esibizioni. A questo punto i quattro giudici decidono a maggioranza chi dei due è eliminato e chi accede alla puntata successiva. Nel caso in cui si verifichi una situazione di parità il meccanismo di eliminazione procederà nel modo seguente: in chiusura di puntata viene aperto il televoto tra i due candidati in eliminazione. Il candidato che avrà ricevuto il minor numero di voti nella sessione di televoto viene eliminato. Nel corso della settima puntata dei LIVE (la finale) viene decretato il vincitore di X Factor 2020 che sarà colui che nel corso della stessa puntata riceverà il maggior numero di voti da parte del pubblico a casa. Il Contratto del Vincitore sarà automaticamente concluso tra il vincitore di “X Factor” e la Major. QUI il regolamento completo

Come si vota

Abbiamo visto il regolamento di X Factor 2020, ma come si vota? Di seguito come votare i cantanti in gara:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia” App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

