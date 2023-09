Worth – Il patto: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, 10 settembre 2023, alle ore 21.45 su La7 in prima visione va in onda il film Worth – Il patto, pellicola del 2020 diretta da Sara Colangelo, con protagonisti Michael Keaton, Amy Ryan, Stanley Tucci, Tate Donovan, Shunori Ramanathan, Talia Balsam. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Trama

In seguito agli orribili attacchi del 2001 al World Trade Center e al Pentagono, il Congresso nomina l’avvocato e famoso mediatore Kenneth Feinberg (Michael Keaton) alla guida del Fondo per il risarcimento delle vittime dell’11 settembre.

Worth – Il patto: il cast

Un avvocato, incaricato di risarcire le famiglie delle vittime dell'11 settembre, si scontra con le lobby e la burocrazia.

Streaming e tv

Dove vedere Worth – Il patto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 settembre 2023 – alle ore 21,45 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.