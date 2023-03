Warcraft – L’inizio: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Warcraft – L’inizio, film del 2016 diretto da Duncan Jones. È ambientato nell’universo di Warcraft, creato da Blizzard Entertainment, ed è l’adattamento cinematografico del videogioco del 1994, il primo della saga. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Draenor è un mondo ormai morente. L’Orco stregone dalla pelle verde Gul’dan unisce i clan degli Orchi in un esercito chiamato Orda, con la promessa di guidarli in un nuovo mondo, Azeroth, tramite un portale magico. Tuttavia la magia di Gul’dan, il Vil, ha bisogno di sacrifici di vita per essere sostenuta e quindi aprire il portale, perciò lo stregone utilizza la forza vitale dei prigionieri Draenei e guida una brigata insieme al Capoguerra Manonera con l’obiettivo di costruire un altro portale e catturare prigionieri dall’altra parte da sacrificare per aprirlo e portare l’intera Orda su Azeroth. Anche se dubbiosi, Durotan, capo del clan dei Lupi Bianchi, la sua compagna incinta Draka, il suo amico Orgrim Martelfato e il resto del clan dei Lupi Bianchi entrano nella milizia d’avanscoperta. Una volta attraversato il portale Draka ha le doglie e Gul’dan usa il Vil per salvare il neonato morente, trasformando la sua pelle da marrone a verde, come ha già fatto con gran parte dell’Orda per rendere gli Orchi più potenti.

Anduin Lothar, comandante militare del regno di Roccavento e fratello della Regina Taria, riceve notizie di attacchi ai danni di villaggi umani e incontra il giovane mago Khadgar che gli rivela che essi sono stati uccisi usando il Vil. Khadgar persuade lui e il re di Roccavento Llane Wrynn a chiedere l’aiuto di Medivh, potente mago e leggendario Guardiano del regno. Questi si rivela preoccupato della situazione e il re ordina loro di indagare su questi attacchi e capire cosa hanno di fronte.

Warcraft – L’inizio: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Warcraft – L’inizio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Travis Fimmel: Anduin Lothar

Paula Patton: Garona la Mezz’Orchessa

Toby Kebbell: Durotan

Ben Foster: Medivh

Dominic Cooper: Llane Wrynn

Anna Galvin: Draka

Ben Schnetzer: Khadgar

Robert Kazinsky: Orgrim Martelfato

Daniel Wu: Gul’dan

Ruth Negga: Taria Wrynn

Clancy Brown: Manonera

Michael Adamthwaite: Magni Barbabronzea

Callum Keith Rennie: Moroes

Burkely Duffield: Callan Lothar

Dylan Schombing: Varian Wrynn

Terry Notary: Grommash Malogrido

Dean Redman: Varis

Glenn Close: Alodi

Streaming e tv

Dove vedere Warcraft – L’inizio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 10 marzo 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.