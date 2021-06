Wander – Inganno mortale: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 5 giugno 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Wander – Inganno mortale, film thriller del 2020 diretto da April Mullen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Arthur Bretnik (Aaron Eckhart), investigatore privato, viene ingaggiato per fare chiarezza sul possibile insabbiamento di un omicidio commesso nella cittadina di Wander. Bretnik è un uomo emotivamente instabile e incline a lasciarsi andare a teorie cospirazioniste. Quando il caso sembra in qualche modo portare a galla un collegamento con la morte della figlia (che lui crede essere stata causata da un qualche oscuro piano governativo), la paranoia di Arthur comincia a prendere il sopravvento. Cosa è reale e cosa no?

Wander – Inganno mortale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Wander – Inganno mortale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Raymond Cruz

Tommy Lee Jones

Heather Graham

Aaron Eckhart

Katheryn Winnick

Brendan Fehr

Roger Dorman

Nicole Steinwedell

Tylannie Smith-Scott

Deborah Chavez

David Gibson

Alaina Warren Zachary

Sheryl Bailey

Ian McLaren

Elizabeth Selby

Streaming e tv

Dove vedere Wander – Inganno mortale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 giugno 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite SkyGo.