Vostro onore: quante puntate, durata e quando finisce la fiction di Rai 1

Quante puntate sono previste per Vostro onore, la nuova fiction in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale: 8 episodi). La prima lunedì 28 febbraio 2022; la quarta e ultima lunedì 21 marzo 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata (episodi 1 e 2): lunedì 28 febbraio 2022

Seconda puntata (episodi 3 e 4): lunedì 7 marzo 2022

Terza puntata (episodi 5 e 6): lunedì 14 marzo 2022

Quarta puntata (episodi 7 e 8): lunedì 21 marzo 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Vostro onore su Rai 1? La messa in onda di ogni puntata è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,30. La durata complessiva delle singole serate (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 2 ore.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Vostro onore, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione hd – del digitale terrestre). Sarà possibile vederla (o rivederla) anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette appunto di vedere o rivedere tutti i prodotti Rai via internet da pc, tablet e smartphone.