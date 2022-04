Volevo Fare la Rockstar 2: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata, 13 aprile

Questa sera, mercoledì 13 aprile 2022, su Rai 2 dalle 21.20 va in onda la quarta e ultima puntata di Volevo Fare la Rockstar 2, la seconda stagione della fiction che segue le vicende di Olivia e degli altri protagonisti dell’immaginario borgo di Caselonghe. Sono passati due anni e nel frattempo molte cose sono cambiate. La serie è composta da otto episodi, in onda due per ogni serata, ogni mercoledì su Rai 2. Di seguito le anticipazioni, la trama e il cast dell’ultima puntata.

Trama

Nel primo episodio di questa quarta e ultima puntata Olivia deve vedersela con i servizi sociali, che le portano via le sue due figlie. Un duro colpo per la giovane mamma, che chiede aiuto a Francesco e a Nice. Olivia deve inoltre confrontarsi con Silvia, che attende la fine del processo per prendere una importante decisione. Intanto, il rapporto tra Nadja ed Eros degenera: a causa dell’uomo, la donna finisce sotto processo.

Il secondo episodio comincia con un salto temporale di tre mesi. Il processo è terminato, ma Olivia proprio non riesce a rifiatare: l’assenza di Francesco le reca tristezza e la maturità che incombe le procura ulteriori preoccupazioni; come non bastasse l’uomo decide di trasferirsi all’estero con Silvia. Nel frattempo la storia tra Eros e Fabio sembra naufragare, mentre Nice trova (forse) il modo per una serena convivenza con le giovani nipoti.

Volevo Fare la Rockstar 2: cast

Abbiamo visto la trama dell’ultima puntata di Volevo fare la Rockstar 2, ma qual è il cast completo della serie? Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Valentina Bellè è Olivia, rimasta incinta a 16, mantiene le due figlie, il fratello Eros e l’instabile madre tra tre lavori e il sogno rimasto nel cassetto di fare la rockstar

Quante puntate

Abbiamo visto la trama e il cast di Volevo fare la Rockstar 2, ma quante puntate sono previste per la nuova stagione della serie di Rai 2? Ve lo diciamo subito: si tratta in tutto di otto episodi, per un totale di quattro prime serate. Per ogni puntata vengono infatti trasmessi due episodi, in onda ogni mercoledì alle 21.20. Di seguito la programmazione completa: (attenzione, potrebbe variare).