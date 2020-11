Vite in fuga streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, domenica 29 novembre 2020, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda la terza puntata di Vite in fuga, la nuova serie tv (thriller) girata tra Roma e il Trentino Alto Adige con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè che racconta la storia di una famiglia che scappa da accuse infamanti. Ma dove vedere la terza puntata di Vite in fuga in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La terza puntata della serie tv, come detto, va in onda in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) in prima serata (ore 21,25).

Vite in fuga streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare i vari episodi persi grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere la terza puntata di Vite in fuga in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? Ve lo diciamo subito: sei. La prima puntata va in onda il 22 novembre 2020; l’ultima il 7 dicembre 2020. Di seguito la programmazione completa della serie tv su Rai 1 (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: domenica 22 novembre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 23 novembre 2020 TRASMESSA

Terza puntata: domenica 29 novembre 2020 OGGI

Quarta puntata: lunedì 30 novembre 2020

Quinta puntata: domenica 6 dicembre 2020

Sesta puntata: lunedì 7 dicembre 2020

