Vicini del terzo tipo: trama, cast, trailer, streaming del film su Sky Cinema Uno

Vicini del terzo tipo è il film in onda questa sera, venerdì 4 giugno 2021, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di una divertente commedia fantascientifica del 2012 diretta da Akiva Schaffer, con Ben Stiller e Jonah Hill. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Vicini del terzo tipo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di quattro sconosciuti che vivono a Glennview, in Ohio. Una sera la guardia notturna del negozio di uno di loro, Evan (Ben Stiller), viene misteriosamente uccisa, ma la polizia non sembra mostrare molto interesse nella risoluzione del caso. Evan mette su insieme ai suoi vicini casa un gruppo di vigilanza per mantenere sicuro il quartiere. Alla squadra si uniscono Bob (Vince Vaughn), Frankin (Jonah Hill) e Jamarcus (Richard Ayoade), che trovano nella vigilanza notturna un modo per evadere dalle loro vite noiose almeno una notte a settimana, cosa che infastidisce alquanto Evan. Durante uno dei loro giri di perlustrazione, i quattro scoprono che la cittadina è stata invasa dagli alieni, fautori dei diversi omicidi, e che si camuffano con sembianze umane. Il gruppo si ritroverà a combattere una nuova razza, che minaccia di invadere il mondo e sterminare gli umani.

Vicini del terzo tipo: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Vicini del terzo tipo, ma qual è il cast del film? Protagonisti di questa divertente commedia del 2012 sono Ben Stiller, Jonah Hill, Vince Vaughn, Billy Crudup, Richard Ayoade, Rosemarie DeWitt, Doug Jones, Willam Belli, Will Forte, Nicholas Braun, Jorma Taccone, Joe Nunez, Carissa Capobianco, Patricia French e Bonnie Johnson. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Ben Stiller: Evan Trautwig

Vince Vaughn: Bob Finnerty

Jonah Hill: Franklin

Richard Ayoade: Jamarcus

Rosemarie DeWitt: Abby Trautwig

Will Forte: sergente Bressman

Mel Rodriguez: Chucho

Nicholas Braun: Jason

Erin Moriarty: Chelsea

Doug Jones: alieno

R. Lee Ermey: Manfred

Billy Crudup: vicino

Joe Nunez: Antonio Guzman

Andy Samberg: incapace

Jorma Taccone: incapace

Akiva Schaffer: incapace

Erinn Hayes: moglie di Bob

Emilee Yuye Sikes: figlia di Evan

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale di Vicini del terzo tipo, stasera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Vicini del terzo tipo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 giugno 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.