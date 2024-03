Dalle 13, e sino a fine servizio, saranno deviate le linee di bus 51, 75, 81, 85, 87,117 e 118. Qui i dettagli delle deviazioni delle linee di Atac. Dalle 13 e sino a cessate esigenze della giornata è prevista la sospensione della fermata “Colosseo” della metropolitana linea B, con la chiusura al pubblico dei relativi accessi di superficie.

Per la Via Crucis 2024 al Colosseo sarà realizzata un’area di rispetto formata dai seguenti piani stradali: piazza del Colosseo; via dei Fori Imperiali – da largo Corrado Ricci a via Labicana; via Celio Vibenna; via di San Gregorio; largo Gaetana Agnesi; via Nicola Salvi – da via Terme di Tito a largo Gaetana Agnesi; via degli Annibaldi – da via Frangipane a largo Gaetana Agnesi; via del Colosseo – da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi; via Vittorino da Feltre – da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi; Largo Assen Peikov; via del Fagutale – da largo Assen Pezkov a largo Gaetana Agnesi; area archeologica del Colle Palatino; area archeologica dei Fori Imperiali.

Per consentire l’accesso dei fedeli all’interno dell’area di rispetto, saranno predisposti 5 varchi di prefiltraggio: 1- Via dei Fori Imperiali altezza Largo Corrado Ricci; 2- Via degli Annibaldi altezza via Frangipane; 3- piazza del Colosseo angolo via Labicana/Nicola Salvi; 4- Piazza del Colosseo altezza via Claudia; 5- Via di San Gregorio angolo via dei Cerchi.

All’interno dell’area di rispetto sarà costituita un’area di massima sicurezza 1- via dei Fori Imperiali, altezza Clivio di Acilio; 2- Via degli Annibaldi altezza Ponte Pedonale; 3- Via Nicola Salvi altezza via delle Terme di Tito; 4- Piazza del Colosseo altezza scalette Celio Vibenna; 5- Via di San Gregorio angolo via Celio Vibenna.

Divieti di sosta, già dalla notte tra giovedì e venerdì, tra le altre su: via di San Gregorio e via Celio Vibenna; via di San Bonaventura, via della Salara Vecchia, via Clivio di Venere Felice e largo Corrado Ricci. Divieto di parcheggio anche a piazza di Santa Francesca Romana; largo Gaetana Agnesi; via degli Annibaldi, via Nicola Salvi e via del Colosseo; via Vittorino da Feltre; via del Fagutale, via del Monte Oppio, largo Peikov; via delle Terme di Tito, via del Tempio della Pace e via in Miranda.