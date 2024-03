A che ora inizia la Via Crucis 2024 con Papa Francesco: l’orario della diretta su Rai 1

A che ora inizia la Via Crucis 2024 con Papa Francesco in programma oggi, Venerdì Santo, 29 marzo? La celebrazione va in onda in diretta stasera su Rai 1 a partire dalle ore 21. La processione con la Croce segue la tradizione svolgendosi di Venerdì Santo e viene trasmessa in mondovisione attraverso il canale principale della tv di Stato. Come da tradizione, la celebrazione si terrà al Colosseo. Ora che abbiamo scoperto a che ora inizia la celebrazione, possiamo spiegarvi dove e come seguirla in diretta in TV e in streaming.

In tv e live streaming

La Via Crucis 2024 con Papa Francesco viene trasmessa, come di consueto, in diretta tv su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini avvia la diretta intorno alle ore 21, dopo uno speciale di Porta a Porta dalla Terra Santa, ed è disponibile al tasto 1 del telecomando o al tasto 101 per la pay-tv di Sky. Se invece vi interessa seguire la celebrazione via streaming potete utilizzare l’app o la piattaforma di RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutto tramite la connessione internet. Dopo una registrazione o login, sarà possibile accedere ai contenuti in diretta della Rai. Come altra opzione, è possibile seguire la Via Crucis 2024 anche via TV2000, disponibile al tasto 28 del digitale terrestre.

La programmazione

Ora che abbiamo visto a che ora inizia la Via Crucis 2024 e dove seguirla in diretta TV e streaming, possiamo invece spiegarvi qual è la programmazione della Rai fissata per Venerdì Santo 29 marzo 2024. Prima della messa in onda della processione, intorno alle ore 20:30 è disponibile uno speciale Porta a Porta. Dopo l’appuntamento con Papa Francesco alle ore 21, intorno alle 22.30 su Rai 1 andrà in onda il film Jesus.