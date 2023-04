Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 29 aprile 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 29 aprile 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 29 aprile 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Oggi, sabato 29 aprile 2023, vedremo tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo.

Tra i tanti ospiti ci sarà l’attrice Gabriella Pession, volto della fiction Capri e che recentemente abbiamo visto su Rai 2 nella serie tv La porta rossa. Lei, che vive in America con il marito Richard e il figlio, si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore. Poi, direttamente dalla scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi, arriverà l’ultimo eliminato, il ballerino Ramon Agnelli ‘pupillo’ di Alessandra Celentano: il giovane ha perso la sfida contro l’amico Cricca, ma ha ottenuto una borsa di studio in una delle scuole più importanti e prestigiose di New York. A Verissimo Ramon si esibirà e racconterà tutto il suo percorso nella scuola più famosa d’Italia. Ma non finisce qui. Tra gli ospiti di sabato, direttamente dalla fiction di successo Il Patriarca, anche due dei protagonisti: Raniero Monaco di Lapio e Primo Reggiani.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 29 aprile 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.