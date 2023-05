Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 20 maggio 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 20 maggio 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 20 maggio 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, sabato 20 maggio 2023, dopo la fine delle puntate inedite di questa stagione, ci sarà spazio per uno speciale dedicato ad Amici, il talent di Maria De Filippi che si è concluso con la vittoria di Mattia. I protagonisti della puntata saranno il vincitore Mattia, insieme agli altri tre finalisti, vale a dire la ballerina Isobel e i cantanti Angelina e Wax. Ma non solo: nello speciale interverranno anche i professori di Amici legati ai quattro allievi (Raimondo Todaro, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Arisa) e i giudici Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Non mancheranno inoltre le sorprese e le esibizioni dei ragazzi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 20 maggio 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.