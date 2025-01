Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 12 gennaio 2025 su Canale 5

Oggi, domenica 12 gennaio 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 12 gennaio 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Recentemente al centro delle polemiche, lo stilista Guillermo Mariotto sarà ospite a Verissimo per la prima volta. Inoltre, Silvia Toffanin accoglierà, con le loro storie ed emozioni: Sonia Bruganelli, Naike Rivelli, Ivana Spagna ed Eleonora Giorgi. Infine, il racconto di Stephano e Matteo, la coppia vittima di una terribile aggressione omofoba avvenuta la notte di Capodanno a Roma e che ha scatenato, però, un’onda di solidarietà in tutta Italia.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 12 gennaio 2025 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.