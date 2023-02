Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 5 febbraio 2023 su Canale 5

Oggi, domenica 12 febbraio 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 12 febbraio 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Oggi, domenica 12 febbraio 2023, vedremo tanti ospiti. In primis torna in studio Al Bano, freso del successo a Sanremo 2023.

E poi, Amanda Lear presenterà il suo nuovo libro. Melissa Satta si presenta insieme al figlio Maddox. E infine, Silvia Toffanin intervisterà Andrea Piazzolla, che per oltre dieci anni ha vissuto a fianco alla grande Gina Lollobrigida, appena scomparsa.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 12 febbraio 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.