Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 31 ottobre 2020 su Canale 5

Anche questo sabato, 31 ottobre 2020, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 31 ottobre 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Tanti gli ospiti nello studio di Silvia Toffanin. Si parte da Michelle Hunziker, che ci parlerà in maniera inedita della sua vita privata e professionale, a pochi giorni dal ritorno di All Together Now, da mercoledì sera su Canale 5. Una nuova edizione che sarà davvero esplosiva, con quattro nuovi giudici: J-Ax, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. Tra gli ospiti di Verissimo di oggi anche Francesco Renga. Il cantante sarà appunto uno dei giudici del game campione d’ascolti di Canale 5. Per Renga si tratta della seconda esperienza da giudice dopo quella nel talent The Voice of Italy.

Tra gli ospiti più attesi di Silvia Toffanin, secondo le anticipazioni di Verissimo del 31 ottobre, anche Giulio Berruti tra i protagonisti indiscussi dell’estate per la storia d’amore con Maria Elena Boschi, la capogruppo di Italia Viva alla Camera. Un flirt di cui gli appassionati di gossip hanno parlato per settimane. Vedremo cosa dirà riguardo alla sua vita privata. Infine ci sarà Marco Masini per presentare il suo nuovo singolo La parte chiara estrapolato dalla raccolta di successi pubblicata per i 30 anni di carriera. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 31 ottobre 2020, alle ore 16:00 su Canale 5.

