Venom – La furia di Carnage: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, sabato 16 aprile 2022, su Sky CInema Uno va in onda il film Venom – La furia di Carnage, pellicola del 2021 diretta da Andy Serkis. Il film è il sequel di Venom del 2018. Protagonista è Tom Hardy che interpreta Eddie Brock/Venom insieme a Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham e Woody Harrelson. Nel film, Brock lotta per adattarsi alla vita come ospite del simbionte alieno Venom, mentre il serial killer Cletus Kasady (Harrelson) fugge dalla prigione dopo essere diventato l’ospite di Carnage, il caotico figlio di Venom. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Venom – La furia di Carnage.

Trama

Dopo aver trovato un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, il simbionte alieno dovrà affrontare un nuovo nemico, Carnage (Woody Harrelson) alter ego del serial killer Cletus Kasady. Nella scena post credits del primo film, infatti, Eddie Brock in sella alla sua moto raggiunge la prigione di San Quentin per intervistare l’omicida. Durante il loro breve dialogo, Kasady preannuncia che riuscirà a uscire dalla prigione e a compire una nuova carneficina. Il killer, infatti, riesce a evadere dal carcere, ospitando un simbionte alieno, il rosso Carnage, che seminerà il terrore in città. Solo Brock e il suo Venom possono fermarlo…

Venom – La furia di Carnage: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Venom – La furia di Carnage? Protagonisti sono Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham, Reid Scott, Peggy Lu, Michelle Greenidge, Laurence Spellman, Jack Bandeira, Scroobius Pip e Stewart Alexander. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Tom Hardy: Eddie Brock / Venom

Woody Harrelson: Cletus Kasady / Carnage

Michelle Williams: Anne Weying

Reid Scott: dott. Dan Lewis

Naomie Harris: Francis Barrison / Shriek

Stephen Graham: detective Patrick Mulligan

Trailer

Ecco il trailer di Venom – La furia di Carnage, questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Venom – La furia di Carnage in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 16 aprile 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.