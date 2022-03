Veloce come il vento: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 13 marzo 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Veloce come il vento, conosciuto anche col titolo internazionale Italian Race, film del 2016 diretto da Matteo Rovere, liberamente ispirato alla vita del pilota di rally Carlo Capone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giulia De Martino è una pilota che a soli diciassette anni partecipa al prestigioso campionato italiano GT. Durante una delle prime gare del campionato il padre è colto da infarto e muore improvvisamente. Al funerale si presenta Loris, fratello maggiore di Giulia che lei non vede da 10 anni, ora tossicodipendente e un tempo pilota di talento, che pretende di tornare nella sua vecchia casa insieme alla compagna Annarella. Giulia e il piccolo fratello Nico, già abbandonati dalla madre, accettano solo perché essendo ancora minorenni dovrebbero altrimenti ricorrere all’assistenza sociale. Alla prima gara senza il padre, Giulia è assistita dal fedelissimo Tonino e da Loris; nei box Loris è riconosciuto da molti che lo chiamano “il Ballerino” (il suo vecchio soprannome da pilota dovuto alla sua guida spericolata). Scoperto che Giulia perderà la casa in caso di sconfitta, ipotecata al produttore Minotti per i prestiti fatti al padre, Loris decide di aiutare attivamente la sorella, a sua volta d’accordo. E l’aiuto di Loris porta infatti i suoi frutti: Giulia migliora di gara in gara, riuscendo a scalare la classifica, sebbene il suo comportamento sia condizionato dalla tossicodipendenza dell’uomo che ne rende complicato il riavvicinamento.

Veloce come il vento: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Veloce come il vento, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Stefano Accorsi: Loris De Martino

Matilda De Angelis: Giulia De Martino

Paolo Graziosi: Tonino

Lorenzo Gioielli: Ettore Minotti

Roberta Mattei: Annarella

Giulio Pugnaghi: Nico De Martino

Cristina Spina: Assistente sociale

Rinat Khismatouline: Team Manager

Tatiana Luter: Eva

Streaming e tv

Dove vedere Veloce come il vento in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera, 13 marzo 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.