Valerian e la città dei mille pianeti: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 5 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Valerian e la città dei mille pianeti, film del 2017 scritto e diretto da Luc Besson, con protagonisti Dane DeHaan e Cara Delevingne. È un film di fantascienza basato sul fumetto francese Valerian (Valérian et Laureline) scritto da Pierre Christin e illustrato da Jean-Claude Mézières.

Trama

Fin da quando l’umanità ha incominciato ad esplorare lo spazio, la Stazione Spaziale Internazionale è diventata centro di incontro tra gli umani e le diverse specie aliene che popolano la galassia. Col passare del tempo la stazione (denominata da qui in poi Alfa), è oramai troppo grande per orbitare intorno alla Terra, e abbandona per sempre l’orbita terrestre intraprendendo un lungo viaggio verso l’ignoto per interagire ed esplorare l’universo.

Valerian e la città dei mille pianeti: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Valerian e la città dei mille pianeti, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dane DeHaan: Maggiore Valerian

Cara Delevingne: Sergente Laureline

Clive Owen: Comandante Arün Filitt

Rihanna: Bubble

Ethan Hawke: Jolly

Sam Spruell: Generale Okto Bar

Kris Wu: Capitano Neza

Alain Chabat: Bob il pirata

Mathieu Kassovitz: Camelot

Herbie Hancock: Ministro della difesa

Rutger Hauer: Presidente della Federazione umana

Streaming e tv

Dove vedere Valerian e la città dei mille pianeti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 marzo – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

