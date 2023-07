Vacanze ai Caraibi: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, domenica 23 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Vacanze ai Caraibi, film del 2015 diretto da Neri Parenti con Christian De Sica, Massimo Ghini e Luca Argentero. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La commedia è composta di tre episodi intrecciati. Mario, benestante di Roma, ha nascosto alla moglie Gianna di essere in bancarotta e decide di salvarsi vendendo la villa ai Caraibi, di proprietà della loro giovane figlia, Anna Pia. Giunto sull’isola, Mario scopre che la figlia intende sposare un uomo molto più vecchio di lei, Ottavio. Mario e la moglie sono contrari ma, quando scoprono che Ottavio è ricco e che potrebbe risolvere i loro problemi finanziari, cambiano idea senza sapere che il futuro genero è in realtà squattrinato e spera anche lui di arricchirsi attraverso il matrimonio. La vendita di un brevetto da parte di Anna Pia risolve la situazione. Tra Fausto e Claudia, incontratisi su una nave da crociera, scoppia un’irrefrenabile passione che li induce a mollare i rispettivi compagni e a fuggire insieme; tuttavia la loro storia d’amore è ostacolata dal fatto che i due hanno stili di vita opposti e incompatibili. Adriano, patito di tablet e di ogni altra tecnologia moderna, naufraga su un’isola deserta; più che per la propria sopravvivenza, è disperato poiché sull’isola non c’è campo per i cellulari.

Vacanze ai Caraibi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Vacanze ai Caraibi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christian De Sica: Mario Grossi Tubi

Massimo Ghini: Ottavio Vianale

Luca Argentero: Fausto

Ilaria Spada: Claudia

Dario Bandiera: Adriano Fiore

Angela Finocchiaro: Gianna

Maria Luisa De Crescenzo: Anna Pia

Cristina Marino: Maria Claudia

Francisco Cruz: maggiordomo

Lucia Guzzardi: mamma di Adriano

Streaming e tv

Dove vedere Vacanze ai Caraibi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 23 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it