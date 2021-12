Uomini e Donne oggi non va in onda: perché, il motivo | Quando torna

Perché oggi non va in onda Uomini e Donne su Canale 5? Il dating show di Maria De Filippi si ferma a partire da questo pomeriggio – giovedì 23 dicembre 2021 – per la consueta pausa natalizia. L’ultimo appuntamento dell’anno è andato in onda ieri, 22 dicembre. Tutti i fan del programma dovranno attendere l’anno nuovo per continuare a seguire le avventure amorose dei giovani tronisti e delle splendide troniste, o per appassionarsi alle emozioni senza età del Trono Over. In questa settimana che ci conduce a Natale Uomini e Donne è andato in onda solo lunedì, martedì e mercoledì, prima della sosta per le festività.

Il dating show di Canale 5 di fermerà per circa due settimane, durante le quali ci sarà una programmazione natalizia, con film e programmi a tema. Oggi, giovedì 23 dicembre, dalle 14.40 viene proposto il film Un Natale da corgi, in cui Lauren – mamma single e totalmente assorbita dal lavoro – grazie a un adorabile cucciolo e all’affascinante Ben, riesce a riscoprire la magia del Natale. Domani, 24 dicembre, Vigilia di Natale, invece, andrà in onda il film Christmas at the palace – Natale a palazzo, in cui una ex pattinatrice verrà chiamata dal re Alexander di San Senova per allenare la figlia in vista dello spettacolo natalizio.

Quando torna

Abbiamo visto perché oggi Uomini e Donne non va in onda, ma quando torna in onda? Salvo cambi di programmazione, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà regolarmente a presidiare il pomeriggio di Canale 5 a partire da lunedì 10 gennaio 2022, dunque subito dopo la fine delle festività natalizie.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? Il programma come detto tornerà in onda dopo le feste di Natale, il 10 gennaio 2022, su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.