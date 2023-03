Perché Uomini e Donne oggi non va in onda: il motivo. 17 marzo 2023, Canale 5

Perché Uomini e Donne oggi, 17 marzo 2023, non va in onda su Canale 5? Il programma di Maria De Filippi lascia spazio ad uno speciale di Amici – Verso il serale. Da domani sera, infatti, 18 marzo, su Canale 5 in prima serata partirà il serale di Amici, lo storico talent giunto alla 22esima edizione. Per preparare i fan, ci sarà dunque uno speciale che prenderà il posto di Uomini e Donne, a cui farà seguito il consueto appuntamento con il daily di Amici. Ecco perché Uomini e Donne oggi non va in onda.

Una sospensione momentanea dunque con l’appuntamento consueto con tronisti, dame e cavalieri, che avrà colto di sorpresa i molti fan del programma. Tanti infatti in questi minuti si stanno chiedendo per quale motivo Uomini e Donne oggi non va in onda. Dalle 14.45 spazio quindi allo speciale di Amici verso il serale, alle 16.10 il daily di Amici.

Amici – Verso il serale è un appuntamento inedito, in onda oggi al posto di Uomini e Donne, per conoscere meglio i cantanti ed i ballerini che hanno avuto accesso alla fase serale del talent show. Scopriremo come gli allievi si stanno preparando alla prima serata del serale di domani, 18 marzo.

Quando torna

Abbiamo visto perché Uomini e Donne oggi non va in onda, ma quando torna il dating show di Maria De Filippi? Il programma tornerà regolarmente in onda, alla stessa ora, lunedì 20 marzo 2023.

Storia

Uomini e donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma televisivo è nato nel settembre del 1996 come versione “adulta” del precedente talk show della De Filippi Amici. Mentre all’interno di quel programma si discuteva, infatti, di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio alle opinioni dei ragazzi, Uomini e donne è stato ideato inizialmente come un luogo dove una coppia potesse raccontare la propria storia per discuterne col pubblico. A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 la trasmissione, nella sua versione classica, aveva aperto anche alle persone omosessuali, mentre nella stagione 2021/2022 accoglie la prima tronista transgender.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi – 17 marzo – Uomini e Donne non va in onda, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le puntate torneranno su Canale 5 lunedì alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.