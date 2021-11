Uomini e Donne oggi non va in onda: perché, il motivo | 1 novembre 2021

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi, lunedì 1 novembre 2021, su Canale 5? Ve lo diciamo subito: Maria De Filippi ha deciso di non trasmettere i propri programmi in questo giorno di festa. Oggi infatti è la Festa di Tutti i Santi, una ricorrenza cattolica molto sentita e festivo per i lavoratori. Ecco perché oggi il popolare dating-show di Canale 5 non va in onda. Per un giorno dunque i fan dovranno fare a meno delle avventure amorose di Gemma Galgani e dei tronisti, oltre che dei giudizi di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Al posto di Uomini e Donne oggi spazio alla soap Una vita. Prima di lei non mancherà nemmeno il solito appuntamento con Beautiful. Il programma della De Filippi tornerà, invece, a tener regolarmente compagnia ai telespettatori da domani, martedì 2 novembre 2021. Ci saranno novità per Gemma? Per quanto riguarda il Trono Classico, venerdì abbiamo assistito all’inaspettata e per alcuni prematura scelta del tronista, l’unico rimasto dopo la cacciata di Joele.

Abbiamo visto perché Uomini e Donne oggi non va in onda, ma anche un’altra popolare trasmissione di Maria De Filippi, Amici, oggi nel giorno di Tutti i Santi salterà. Si tratta del daytime di Amici, l’appuntamento quotidiano con i ragazzi della scuola, in onda ogni pomeriggio su Canale 5 dalle 16, prima della striscia quotidiana del GF VIP. Come detto, i programmi di Maria De Filippi torneranno regolarmente in onda da domani, 2 novembre 2021.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata giornaliera del dating-show tornerà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45, a partire da domani, 2 novembre. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.