U omini e Donne, anticipazioni oggi, 6 febbraio 2023

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 6 febbraio 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nelle scorse settimane, Tina Cipollari, vulcanica opinionista da poco tornata single, ha mostrato un certo interesse nei confronti di Claudio Falghera, il cavaliere che è uscito a cena anche con Gemma Galgani. La Cipollari si lascerà davvero corteggiare dall’imprenditore? O è solo un gioco per far arrabbiare l’acerrima nemica? Inoltre Biagio Di Maro deciderà di interrompere la conoscenza con Carla, che lo avrebbe schiaffeggiato più di una volta. Gloria invece accuserà Riccardo di chattare con una ragazza molto giovane…

Infine, nel Trono Classico di Uomini e Donne, Lavinia organizzerà due esterne davvero particolari per i suoi corteggiatori. Lavinia manderà la mamma in esterna al suo posto. Alessio Corvino sarà molto imbarazzato, mentre Alessio Campoli sembrerà più disinvolto.

Uomini e donne: streaming e diretta tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 6 febbraio 2023, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.