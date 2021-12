Uomini e Donne, anticipazioni oggi 6 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 6 dicembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, si proseguirà con la discussione del trono di Andrea Nicole. La bella tronista ha realizzato una esterna con i suoi due corteggiatori, Ciprian e Alessandro, e con entrambi c’è stato un bacio. Nonostante questo però, in puntata lo scorso venerdì in tanti hanno notato un certo coinvolgimento soprattutto tra Andrea Nicole e Ciprian, e la stessa tronista, pur non ammettendolo esplicitamente, ha confermato il suo interesse per il corteggiatore biondino facendo innervosire Alessandro… La reazione di Alessandro, corteggiatore della tronista Andrea Nicole, sarà apprezzata e condivisa dal pubblico. Ci sarà poi spazio anche per l’altra tronista, Roberta, che nella puntata di oggi proseguirà con il suo percorso. Se con Samuele la conoscenza prosegue spedita, più tortuosa si presenta la strada con Luca. Ci sarà ovviamente spazio anche per il trono over con le diverse vicende sentimentali che riguardano Biagio, il quale appare letteralmente folgorato da Bernarda. Tra i due scopriremo nella puntata odierna come procede la conoscenza. Niente da fare per coloro che aspettano di ritrovare Gemma Galgani in studio: la storica dama del programma di Maria De Filippi sarà ancora assente ma stando alle recenti anticipazioni riceverà comunque una sorpresa…

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 6 dicembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.