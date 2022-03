U omini e Donne, anticipazioni oggi, 31 marzo 2022

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 31 marzo 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

La puntata di oggi, giovedì 31 marzo, vedrà finalmente, secondo le anticipazioni, la tanto attesa scelta di Matteo Ranieri. Il tronista, dopo un inizio sottotono, si è concentrato sulla conoscenza con Federica Aversano, già mamma di un bambino. La paura di legarsi troppo a Federica e di non riuscire a darle ciò che merita hanno più volte spinto Matteo a frenarsi. Dal canto suo la ragazza ha ribadito di non essere alla ricerca di un padre per il suo bambino, ma di sognare solo l’amore. Eppure le incomprensioni tra i due non sono mancate, tanto che Federica – come ricorderete – aveva deciso di abbandonare il programma. Nonostante il suo passo indietro, Matteo si è avvicinato anche ad un’altra corteggiatrice, Valeria Cardone. Chi sarà la prescelta? Molto diverse l’una dall’altra, Federica e Valeria sono riuscite a catturare l’attenzione di Matteo. Tuttavia, se il percorso con Federica, pur essendo iniziato mesi fa, è stato ricco di momenti difficili, quello con Valeria è stato più lineare.

Attenzione spoiler: secondo le anticipazioni, Matteo sceglierà Valeria. Ma ci sarà un clamoroso colpo di scena: quando Federica Aversano si è alzata per lasciare lo studio di Uomini e Donne, sarebbe stata fermata da uno dei cavalieri del Trono Over, che già nelle precedenti puntate aveva espresso un interesse nei suoi confronti. Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza. L’uomo, che ha avuto una turbolenta frequentazione con Ida Platano, avrebbe chiesto a Federica di restare perché gli avrebbe fatto piacere conoscerla e corteggiarla. Tuttavia, Aversano avrebbe detto di no, lasciando poi lo studio definitivamente.

Uomini e donne: streaming e diretta tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 31 marzo 2022, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.

Storia

Uomini e donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma televisivo è nato nel settembre del 1996 come versione “adulta” del precedente talk show della De Filippi Amici. Mentre all’interno di quel programma si discuteva, infatti, di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio alle opinioni dei ragazzi, Uomini e donne è stato ideato inizialmente come un luogo dove una coppia potesse raccontare la propria storia per discuterne col pubblico. A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 la trasmissione, nella sua versione classica, aveva aperto anche alle persone omosessuali, mentre nella stagione 2021/2022 accoglie la prima tronista transgender.