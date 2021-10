Uomini e Donne, anticipazioni oggi 27 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 27 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi protagonisti potrebbero essere Angela, la bella dama campana, e Antonio, l’avvocato romano. Le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele, e non è da escludere che possano decidere di lasciare lo studio insieme e vivere la loro esperienza lontani dalle telecamere. Oggi inoltre potrebbe esserci l’attesa scelta del tronista Matteo, che potrebbe già decidere di chiudere la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Chi tra Noemi e Veronica sarà la prescelta? Secondo le anticipazioni (attenzione, spoiler) dovrebbe essere Noemi.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, mercoledì 27 ottobre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.