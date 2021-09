Uomini e Donne, anticipazioni oggi 24 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 24 settembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Al centro della puntata di oggi, l’ultima della settimana, dovremmo trovare Ida Platano. La dama ha deciso di chiudere definitivamente con Graziano, per proseguire la conoscenza di Marcello. Ma Ida si dirà delusa da quest’ultimo: i due infatti sono stati in una stanza d’albergo e si sono baciati, ma pare che, a fine serata, Marcello si sia addormentato. Un atteggiamento che non è piaciuto alla dama. Piuttosto delusa anche Gemma Galgani, la quale nonostante gli interventi estetici a cui si è sottoposta, non ha ancora un corteggiatore giunto nel programma apposta per lei. La dama torinese inoltre potrebbe sfogarsi duramente con Isabella Ricci.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, dovrebbe esserci spazio anche per Andrea Nicole che sta cominciando a creare un rapporto con Ciprian. I due hanno avuto un’esterna molto emozionante, che è piaciuta anche al pubblico. La loro conoscenza prosegue e le cose promettono bene, come si vede dagli sguardi che si sono scambiati.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 24 settembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.