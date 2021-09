Uomini e Donne, anticipazioni oggi 23 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 23 settembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Al centro della puntata di oggi, ci saranno probabilmente i tronisti Joele Milan e Matteo Fioravanti e la tronista Roberta Ilaria Giusti. Di loro infatti, a differenza di Andrea Nicole, non sappiamo ancora molto e il loro percorso non è ancora sbocciato. Roberta si sta concentrando sulla conoscenza con Luca, lo chef-pugile con cui è uscita già una volta e con cui, pare, abbia fatto una seconda esterna. Joele e Matteo, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, sarebbero interessati alla stessa ragazza. Ci sarà uno scontro tra i due bei tronisti?

Piuttosto defilata appare Gemma Galgani, la quale, nonostante gli interventi di chirurgia estetica, non ha ancora dei corteggiatori giunti in trasmissione per lei. La dama di Torino si dà comunque da fare ed è uscita con Filiberto, arrivato in studio per conoscere Isabella la quale, tuttavia, ha preferito non dare il via ad una conoscenza. Tra i due però non è scoccata la scintilla. A Gemma non dispiace Kerry, il quale però sarebbe interessato solo ad un’amicizia. Tra i nuovi cavalieri del parterre c’è il signor Vincenzo: che possa iniziare una frequentazione proprio con la storica rivale di Tina Cipollari? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, giovedì 23 settembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.